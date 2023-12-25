Kredi kartlarında taksit kalkıyor mu? Mehmet Şimşek gizli sinyali verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir yemekte bir araya geldiği öğrenildi.

Sözcü'den Nedim Türkmen bugünkü köşe yazısında, Bakan Şimşek'in toplantıda kendisine yöneltilen sorulara verdiği önemli yanıtları yazdı.

"KREDİ KARTINA TAKSİT UYGULANMASI İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Nedim Türkmen, kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik bir soruya Bakan Şimşek'in "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdiğini ifade etti.

KREDİ KARTINA TAKSİTLİ MAL SATIMI CUMHURBAŞKANLIĞI PROGRAMINDA YER ALDI

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı'nda ise kredi kartı ile taksitli mal alımlarına tedbir getirilmesinin yer aldığı ortaya çıktı.

"EKONOMİK DENGELERİ BOZUCU VE ENFLASYONU DESTEKLEYEN"

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı'nda 'Ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecektir.' yazılı bölümde "Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri başta olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları destekleyici olarak alınan mevcut kararların etkileri analiz edilecek, gerek görülmesi durumunda ilave tedbirler alınacaktır." ifadeleri yer aldı.