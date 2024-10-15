Kredi kartlarından vergi alınmasında yeni gelişme! AKP harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kredi kartlarından vergi alınmasında yeni gelişme! AKP harekete geçti

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere yapılacak olan yasa teklifinde yer alan limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınması tepkilere neden oldu. AKP kulislerinde gelen tepkiler üzerine harekete geçildiği öğrenildi.

AKP'nin Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifi konuşulmaya devam ediyor. Dikkat çeken maddelerden biri ise limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınması oldu. Türkiye gazetesinin özel haberine göre, AK Parti’nin tepkileri dikkate alarak, düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kanun teklifi görüşülecek. Tapu, araç alım-satımı, gelir vergisi beyannameleri, SGK prim bildirgeleri ve limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından katılım payı kesilmesine dair teklifler meclise geliyor. Teklif, SSDF’ye aktarılmak üzere vergi beyannameleri, sigorta prim bildirgelerindeki damga vergisi tutarı kadar, tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira pay kesilmesi bekleniyor.

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TEKLİF GEÇERSE 1 OCAK 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Teklifte en tepki çeken taraf ise ise limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 lira savunma sanayii katılım payı kesilmesi işlemi oldu. Teklif kabul edilirse, uygulama 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek. Bu noktada bankaların müşteri hizmetleri limit düşürülmesi amacıyla kart kullanıcıları tarafından yoğunluğa neden oldu.

“YENİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR”

Türkiye gazetesinin yer verdiği haberde, AKP kulislerinde tepkiler dikkate alındığı ve düzenleme yeniden değerlendireceği öne sürüldü. AK Parti kaynakları “Savunma sanayiimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir” dedi. Ayrıca çözüm yolu olarak vazgeçmek yerine 100 bin lira limit sınırının artırılabileceği seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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