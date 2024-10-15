Kredi ve kredi kartı yapılandırma detayları belli oldu! Özel bankalarda dahil oldu

Kredi ve kredi kartı borçları için 60 aya varan yapılandırma fırsatı veren kampanyalar için bankalar düğmeye bastı. Kamu bankalarının öncülüğünde başlayan bu yeni uygulama, özel bankaların da katılımıyla daha da büyüyecek.

Ödeme problemi yaşayan ve borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar artık bankalarda bu işlemi gerçekleştirebilecek. Böylece, kredi ve kredi kartı borçlarını daha uzun vadeye yayarak ödemek mümkün olacak.

ÖZEL BANKALARDA DAHİL OLDU

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra İş Bankası ve Akbank gibi özel bankalar da yapılandırma kampanyasına katıldı. Bu kapsamda müşterilerine 60 aya varan vadelerle borçlarını yeniden yapılandırma imkanı verecek.

Kredi kartı borçlarınızı yapılandıran vatandaşlar için uygulanan faiz oranı yüzde 3.11 olarak belirlendi. Yapılandırma faiz oranları belirlenirken Merkez Bankası'nın referans faizi de bu süreçte dikkate alınacak.

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları, kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak belirlenecek. Bu oranlar ise 24 Ekim tarihinde açıklanacak.

YAPILANDIRMA DETAYLARI

Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen vatandaşlar, kredi kartı borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek.

Ödemeleri 30 günden fazla geç kalan ihtiyaç kredileri ise 60 aya kadar yapılandırılacak. Yapılandırma başvuruları için vatandaşlara 1 yıl süre tanınacak.