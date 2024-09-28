Kredi yapılandırmasının detayları belli oldu. Ne kadar faiz ödenecek? Kimler yararlanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kredi Kartı Azami Faiz Oranları Hakkındaki Tebliğide Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. BDDK da bu kararın ardından eş güdüm adımları attı.

*KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

BDDK kararının ardında bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek.Borcunun asgari tutarını ödemeyenler borç bakiyesini 60 aya kadar taksit yapabilecek. Her aya düşen taksit miktarı asgari ödeme tutarı eklenecek.



*YAPILANDIRMA SONRASİ KREDİ KARTI KULLANILABİLME DURUMU OLACAK MI?

Yapılandırılan meblağ dışında kalan kısmının bakiyesini kullanmaya devam edebilecek. 100 bin lira borcu olan bir kişi 50 bin liralık kısmını kullanmaya devam edecek.

*FAİZ NE KADAR OLACAK?

Bireysel kredi kartlarını yapılandırmada kullanılacak faiz oranı Merkez Bankası tarafından tespit edildi. Bu oran yüzde 3,11 olacak.

*50 BİN TL'NİN ÖDEMESİ NE OLACAK?

50 Bin lira borcu olan bir kredi kartı borçlusu 12 aylık taksit dilimleriyle toplam ödemesi 64 bin lirayı bulacak. Aylık taksit miktarı da 5 bin 340 lira olarak belirlendi. Aynı 50 bin liralık borcu 60 aylık bir taksitledirmeye çeviren borçlunun 133 bin lira geri ödeme yapması gerekecek. Bu arada bankanın masraf alıp almayacağı belli değil.

*İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL YAPILANDIRILACAK?

İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla anapara ve faiz ödemesi yapılmamış borçlar yapılandırılabilecek.Bu dönemde borçlı ilave kredi alamayacak. 60 ay kadar yapılandirmaya gidebilecek. Ancak ihtiyaç kredisi borçlusu 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekecek.

*KREDİ YAPILANDIRMA FAİZİ ORANI NE KADAR OLACAK?

Kredilerde yapılandırma faiz oranı da yüzde 3,11 olacak.

*KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANI NE OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre redi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi. Dönem borcu asgari ödemi tutarı 25 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. 50 bin lira ve üzerinde olan dönem borçları için asgari ödeme tutarı da değişti. Buna göre oran yüzde 40 olarak uygulanacak.

*FAİZ ORANLARI NE ZAMAN BELİRLENECEK?

TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre farklılaşma olabilecek. Bu oranlar 24 Ekim'de açıklanacak. Yürürlüğe giriş tarihi ise 1 Kasım olarak belirlendi.

*FAİZ ORANLARINDAKİ UYGULAMA NASIL OLACAK.

Kasım ayından itibaren kredi kartı faiz oranlarıda esas alınacak rakam borç oranına göre belirlenecek. Düşük borcu kart sahibinin daha az faiz ödeyecek. Bugün itibarıyla TCMB'nin referans faiz oranı 3,11 olarak belirlendi.

-Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50

-25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25

-150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75

*KREDİ KARTI YAPILANDIRMASINDA ÖRNEK TABLO

200 bin lira kredi kartı borcunun 60 ay vade seçeneği üzerinden aylık taksit tutarı 9 bin lira civarında oluyor. 200 bin liralık borcun geri ödemesi 535 bin liraya yaklaşıyor. Bu da 'astarı yüzünden pahalıya gelecek' anlamı çıkıyor

24 ay vade seçeneğinde aylık taksitler 13 bin 200 lira civarında gerçekleşiyor ve toplam geri ödeme 316 bin lira seviyesine geliyor.