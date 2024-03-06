Krediler için yeni karar. Merkez Bankası açıkladı

Kaynak: mynet
Krediler için yeni karar. Merkez Bankası açıkladı
Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunu destekleyici ek sıkılaşma adımları attı. Atılan bu adımlara göre, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attığını duyurdu.
Merkez Bankası'ndan konuya dair yapılan duyuru kapsamında, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisinde TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine karar verildi.
Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de aylık büyüme sınırının yüzde 3’ten yüzde 2'ye, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği paylaşıldı.
“İLAVE ADIMLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR"
Menkul kıymet tesisine ilave olarak kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak için kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." İfadeleri kullanıldı.
TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

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