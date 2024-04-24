Kremli Sözcüsü Peskov'da kritik THY açıklaması. Krize Kremlin de dahil oldu

Rus yolcuların Latin Amerika ülkelerine uçuşlarda, THY'nin kısıtlama getirmesiyle ilgili olarak Kremlin de devreye girdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Hava Yolları'nın (THY) Latin Amerika ülkelerine aktarma yapacak Rus yolcuları uçağa almaması konusunda, açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları Ruslar için Rusça uyarı notu yayınlanmasının ardından Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan açıklama geldi. THY'nin Rusya Federasyonu vatandaşlarının Latin Amerika ülkelerine yapılan uçuşlarda, o ülkelerden gelen talepler üzerine kısıtlama kararı almıştı. Rusya da Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na resmi talepte bulundu.

PESKOV'DAN SUÇLAMA

Kremlin sözcüsü Dimtriy Peskov, gazetecilerin ısrarlı sorularına karşısında Türk Hava Yolları konusuna girdi. Peskov soruya THY'yi suçlayıcı bir yanıtla karşılık verdi. Esas sorunun Türk tarafından olduğunu iddia eden Peskov Dışişleri Bakanlığının en üst düzeyde temaslarının bulunduğunu ifade etti. Durumun Rus vatandaşları açısından kabul edilemez olduğunu belirten Peskov "hükümetimiz çok aktif olarak çalışıyor. Ankara'daki büyükelçiliğimiz de çalışıyor" yanıtını verdi.

Peskov, dostane Rus-Türk ilişkileri sayesinde bu tür sorunları çözüleceklerinden emin olduğunu da vurguladı.