Kremlin: Çocuk hastanesini biz değil Ukrayna vurdu

"Çocuk hastanesini Ukrayna vurdu"

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki bir çocuk hastanesini vurduğuna yönelik Ukrayna tarafından yapılan suçlamaları reddetti.

Rusya'nın sivil yapıları hedef almadığını belirten Peskov, saldırıların özellikle (Ukrayna yönetimi) rejimin askeri kapasitesiyle bağlantılı kritik altyapıyı ve askeri tesisleri hedef aldığını vurguladı.

Ayrıca, Kiev'de füzeyle vurulan çocuk hastanesine ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının sivil hedeflere yönelik olmadığı ve savunma sisteminden fırlatıldıktan sonra düşen bir füzenin olduğu bilgisi verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü ifade etmişti. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve görüntünün, yıkımların Ukrayna'ya ait savunma sistemi füzesinin düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.