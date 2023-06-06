Kremlin: Kahovka HES’in vurulması Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajıdır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahovka Hidroelektrik Santrali’ndeki (HES) hasarın Ukrayna’nın sabotajı sonucu meydana geldiğini söyledi.

Kremlin: Kahovka HES’in vurulması Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajıdır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini aktaran Peskov, “Putin hem Rusya Savunma Bakanlığından hem de ilgili diğer kurumlardan Kahovka HES etrafında gelişen duruma ilişkin raporlar alıyor. Burada Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajından bahsettiğimizi kesin olarak söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın HES’e yönelik saldırıda rol aldığına ilişkin suçlamaları reddettiklerini vurgulayarak, “Kahovka HES’e yönelik saldırının emri Kiev tarafından verildi ve bu nedenle Ukrayna bu durumun sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir.” dedi.

Bölgede son derece olumsuz koşulların ortaya çıkabileceğine işaret eden Peskov, “Bu sabotaj, potansiyel olarak bölgedeki on binlerce insan, çevre ve henüz belirlenmemiş başka olaylar için ciddi sonuçlara yol açabilir.” ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka HES’in bombalarla vurulduğu duyurulmuş, bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rusya’yı sorumlu tutmuştu.

(AA)

Öne Çıkanlar
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Son Haberler
İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları. Güncel liste Teknoloji - Otomotiv
İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları. Güncel liste
Önündeki kaza yapmış araca çarpmak istemedi. Köprüden düştü Güncel
Önündeki kaza yapmış araca çarpmak istemedi. Köprüden düştü
Karagümrük'te rota Nistelrooy Spor
Karagümrük'te rota Nistelrooy
Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi tedavi altında Güncel
Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi tedavi altında
HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı Dünya
HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı
Uzmanı açıkladı. Besinle ilgili iki kavramı karıştırmayın Sağlık
Uzmanı açıkladı. Besinle ilgili iki kavramı karıştırmayın
Lokman Hekim'in mucizevi besini Şifalı Bitkiler
Lokman Hekim'in mucizevi besini