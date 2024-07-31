Kremlin: Kiev müzakereye uzak

Kaynak: AA
Kremlin: Kiev müzakereye uzak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu ancak Kiev'in bu konuda somut adımlar atmadığını ifade etti.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın Rusya ile müzakerelere hazır olduklarına dair açıklamasını değerlendirdi.

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Peskov, bu açıklamayı "skolastik" olarak nitelendirerek, Kiev'den çeşitli seviyelerde açıklamalar geldiğini ancak bunların ayrıntı içermediğini belirtti. Müzakere konusunun zaman zaman gündeme geldiğini ancak somut bir öneri yapılmadığını vurgulayan Peskov, Rusya'nın müzakerelere açık kalmaya devam edeceğini söyledi.

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Podolyak, Kiev'in Moskova ile müzakerelere açık olduğunu ancak bu görüşmelerin uluslararası hukuka dayalı şartlarla yapılması gerektiğini belirtmişti.

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