ABD Başkanı Donald Trump'ın emlakçı damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Yaklaşık 5 saat süren toplantıya ilişkin Kremlin'den bir açıklama daha geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere verdiği brifingde Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bazı ABD önerilerini kabul ettiğini, bazılarını ise reddettiğini ancak Rusya'nın bir anlaşmaya varmak için ABD'li müzakerecilerle gerektiği kadar görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, henüz bir anlaşmaya varılamadığını da vurguladı. Putin'in ABD'nin önerilerini reddettiğini söylemenin doğru olup olmadığı sorusuna Peskov, bunun doğru olmayacağını söyledi.

"Dün ilk kez doğrudan bir görüş alışverişi gerçekleşti," diyen Peskov, "Bazı şeyler kabul edildi, bazıları kabul edilemez olarak nitelendirildi - bu, bir uzlaşma yolu bulma sürecinde normaldir" ifadelerini kullandı.

'MEGAFON DİPLOMASİSİNİ TERCİH ETMİYORUZ'

Peskov, şöyle konuştu:

"Bu durumda müzakerelerin sessiz yürütülmesinden yanayız. Megafon diplomasisini tercih etmiyoruz. Amerikalıların da bu ilkeye bağlı kaldığını görüyoruz. Müzakereler ne kadar sessiz yürütülürse, o kadar verimli olacak. Bu ilkeye bağlı kalacağız. Amerikan meslektaşlarımızın da bu ilkeye bağlı kalacağını umuyoruz. Hepimiz, barışçıl çözüme ulaşmak için gerektiği kadar görüşmeye hazırız."

Başkan Trump’ın Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma konusunda gösterdiği siyasi iradesini büyük takdirle karşıladıklarını dile getiren Peskov, Trump yönetimine bu konudaki girişimlerinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Putin ile Trump arasında telefon görüşmesinin yapılması ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun gerektiğinde hızlı şekilde organize edilebileceğini ancak bunun için uzmanlar düzeyindeki istişarelerde sonuçların elde edilmesi gerektiğini vurguladı.

AVRUPA'YA PAHALIYA MAL OLACAK

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'dan doğal gaz alımını 2027'de sona erdirme yönündeki kararını da değerlendiren Peskov, bu durumda Avrupa’nın gazı daha pahalıya tedarik etmek zorunda kalacağını söyledi. Sözcü Peskov, "Bu, kaçınılmaz olarak Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratacak ve Avrupa’nın rekabet gücünü azaltacak. Bu durum, Avrupa ekonomisinin öncü olma potansiyelini düşürecek" değerlendirmesinde bulundu.