Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmenin yollarını masaya yatıracaklar.

Trump, "kan banyosu" ve "vekalet savaşı" olarak nitelendirdiği Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek istediğini defalarca dile getirdi. Ancak ABD Başkanının Ağustos ayında Alaska'da Putin ile yaptığı zirve de dahil olmak üzere şimdiye kadarki çabaları henüz sonuç vermedi.

Geçtiğimiz hafta sızdırılan ABD'nin 28 maddelik barış planı, Moskova'nın NATO'ya yönelik temel talepleri, Ukrayna topraklarının beşte birini kontrol etme hedefine büyük oranda hizmet ediyor. Bu da Ukrayna ve onun Avrupalı müttefikleri üzerinden endişe yarattı. Bu nedenle hem Kiev hem de onun Avrupalı müttefikleri, diplomasi trafiğine başladı ve sözkonusu planda bazı değişiklikler için bastırmaya devam ediyorlar.

Bu endişeler ışığında hem ABD hem de Cenevre'de gerçekleştirilen bir dizi görüşme sonrasında Ukrayna tarafı "güncellenmiş ve geliştirilmiş bir barış planı çerçevesi" oluşturduklarını duyurdu. Rusya ise müzakerelere açık olduğunu defalarca dile getirse de kendi taleplerinden geri adım atmıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son açıklamasında Ukrayna'daki hedeflerine anlaşma yoluyla erişemezlerse, bunu silah yoluyla sağlayacaklarını dile getirmişti.

Ukrayna tarafından servis edilen haritalara göre Rus güçleri ülkenin yüzde 19'undan fazlasını kontrol ediyor. Rus komutanlar Pazartesi günü Putin'e, güçlerinin Ukrayna'nın ön cephesindeki Pokrovsk ve Vovchansk kasabalarını ele geçirdiğini bildirdi.

ABD'nin taslak planına göre,

Ukrayna NATO'ya üye olmayacağını anayasasına ekleyerek taahhüt edecek.

Rusya, G8'e geri dönecek.

Ukrayna, Rusya'nın ele geçirdiği toprakları Moskova'ya bırakacak.

Ukrayna planın "teslimiyet" anlamına geleceğini ve ülkeyi gelecekte olası bir Rus işgaline açık hale getireceğini söylüyor.

ABD, Kiev için 10 yıllık bir güvenlik garantisi de verdi.

Witkoff, Kushner ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pazar günü Miami yakınlarındaki Witkoff'un Shell Bay golf kulübünde Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski "Savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesi gerektiği görüşünü paylaşıyoruz" açıklamasını yaptı.