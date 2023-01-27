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Kremlin: ABD'nin Wagner'e yönelik suçlamaları asılsız

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin uzun süredir Rus güvenlik şirketi Wagner'i "şeytanlaştırmaya" yönelik açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "Washington'dan gelen bu tür açıklamalar asılsızdır. Hiçbir zaman net bir iddia görmedik veya okumadık." dedi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 15:41
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Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD'nin Wagner'e yönelik suçlamaları asılsız

Kremlin: ABD'nin Wagner'e yönelik suçlamaları asılsız
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Wagner grubunu "önemli bir ulus ötesi suç örgütü" olarak tanımlamasını değerlendirdi.

ABD'nin Wagner'e yönelik bu tür açıklamaları yıllardır yaptığını söyleyen Peskov, "Washington'dan Wagner'i şeytanlaştırmaya yönelik bu tür açıklamaları ilk kez duymadık. Bu uzun yıllardır devam ediyor." diye konuştu.

Wagner'e yönelik suçlamalara ilişkin kanıtların ise bulunmadığını söyleyen Peskov, "Ancak, Washington'dan gelen bu tür açıklamalar asılsızdır. Hiçbir zaman net bir iddia görmedik veya okumadık. Orta Afrika Cumhuriyeti hakkında konuşuyorlar ancak kamuya hiçbir kanıt sunulmuyor. Bu da Washington'dan gelen açıklamaların anlamını önemli ölçüde değersizleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Wagner bünyesinde Ukrayna'da savaşan mahkumların affedilme süreciyle ilgili de konuşarak "Mahkumların affedilmesine ilişkin tüm sürecin Rus yasalarına göre yapıldığını teyit edebilirim." ifadesini kullandı.

Prigojin, Wagner'in suçlarına ilişkin bir şey bulamadıklarını söyledi

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Wagner'in suçlarına ilişkin "iç denetim" yaptıklarını ancak bir şey bulamadıklarını bildirdi.

Aynı zamanda "Kremlin'in aşçısı" olarak da anılan Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden ABD'nin Wagner'i "önemli bir ulusötesi suç örgütü" olarak tanımlamasını değerlendirdi.

Wagner'in suçlarına yönelik "iç denetim" yaptıklarını anlatan Prigojin, "Ancak itibar zedeleyici bir şey bulamadık." iadesini kullandı.

Prigojin, Wagner’in suçlarına ait bilgisi olanların, bu bilgileri Wagner’le veya basınla paylaşmaları gerektiğine işaret ederek, "Böylece Amerikalı meslektaşlarımıza yaklaşımlarını oluşturmalarına yardımcı olabiliriz." yorumunda bulundu.

ABD yönetimi, Wagner'i dün "önemli bir ulus ötesi suç örgütü" olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine eklemişti.

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