Kremlin Sözcüsü Peskov'un oğlu Wagner'e katılarak Ukrayna'da savaştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlu Nikolai Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner'e katılarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görev aldığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un oğlu Wagner'e katılarak Ukrayna'da savaştı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından askerliğe elverişli olanlar seferberlik ilanı ile orduya alınırken, birçok kişi de ülkeyi terk etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 33 yaşındaki oğlu Nikolai Peskov'un ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na katıldığı ortaya çıktı. Rus basınına açıklamalarda bulunan Nikolai Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner saflarında çatışmalara dahil olduğunu söyleyerek, "Yıllar önce vatanıma hizmet edeceğime yemin ettim. Bu benim kararımla oldu" dedi.

Wagner'e başvurusundan kısa bir süre sonra askeri eğitim aldığını ve Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki birliklere gönderilerek çatışmalara katıldığını söyleyen Nikolai, "Ailem beni destekledi ama hemen değil. Önce şaşırdılar ama kararıma saygı duydular. Babamın benimle gurur duyduğunu düşünüyorum. Doğru kararı verdiğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

WAGNER'İN KURUCUSU DOĞRULADI

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlu Nikolai Peskov'un sözlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peskov'un Ukrayna'daki çatışmalarda yer aldığını doğrulayan Prigozhin, "Baştan sona cesaret ve kahramanlık gösterdi" sözlerine yer verdi.

Nikolai Peskov'un 6 ay Ukrayna'da bulunduğunu ve görev sonunda kendisine cesaret madalyası da sunduklarını belirten Prigozhin, "Bir zamanlar mutlak bir liberal olarak tanınan Dimitriy Peskov oğlunu gönderdi. Benimle iletişime geçti ve onu topçu sınıfında göreve almamı istedi" dedi.

(İHA)

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