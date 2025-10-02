Kremlin'den Beyaz Saray'a gözdağı!

Kremlin'den Beyaz Saray'a gözdağı!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Kiev'e gönderilmesi halinde Ukrayna meselesiyle ilgili gerginliğin ciddi şekilde artacağını ve bunun da Moskova'nın uygun yanıt vermesini gerektireceğini söyledi.

Peskov, Rossiya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkililerin Tomahawk gibi füzelerin Ukrayna'ya tedarikinin mümkün olacağına ve Rusya'nın derinliğine saldırı olasılığına ilişkin açıklamaları konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.

Bunun "çok tehlikeli bir semptom" olduğuna ve Moskova tarafından fark edildiğine dikkati çeken Peskov, "Eğer bu gerçekleşirse Rusya tarafından uygun bir yanıt gerektirecek, bu da yeni ve ciddi bir gerginlik sarmalına yol açacak." dedi.

Ayrıca Peskov, hiçbir silahın Ukrayna için "sihirli" olmayacağını ve olayların gidişatını değiştiremeyeceğini sözlerine ekledi.

