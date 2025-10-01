Rusya Ukrayna'da nasıl 'ilerliyor'? 'Trump aptalca bir eylem' demişti

Usta Gazeteci Ardan Zentürk YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Zentürk son yayınında uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşına dair paylaşımlarda bulundu.

Zentürk konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya ilişkin sözlerine değinirken 'Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok konuşan biri başkan. Esasında Joe Biden yaşamakta olduğu demans başlangıcı ve yaşı itibariyle daha zayıf bir görüntü vermesi nedeniyle 4 yıllık başkanlık sürecini çok az konuşarak geçirdi. Yaptığı konuşmalarda da kırdığı potlar, durup dururken elalemin elini sıkmaya başlaması falan ayrı bir alemdi. Trump sağlıklı bir adam. O bayağı da konuşuyor" diyerek değerdirmelere başladı.

Trump'ın konuşmaları ile ilgili olarak 'Bu konuşmalarından büyük bir kısmı saçmalama olarak gözükebilir ama bazılarında da doğruyu tutturuyor. Mesela son yaptığı açıklamalarda Ukrayna Savaşı'nın Rusya lideri Vladimir Putin için 'aptalca bir eylem' olduğunu açıklıkla ifade etti." diye konuştu.

Nedenini ise şöyle açıkladı:

Çünkü kazançlarla gidenler arasındaki bağlantıyı iyi kuran bir adam. Sonuçta bir tüccardan, bir işadamından bahsediyoruz. Dünyanın kaymaktabakasındaki iş dünyasından geliyor. Kar zarar nedir biliyor.

Zentürk iki ülke arasında yaşanan savaş ile ilgili resmi rakamlarla verilen örnekleri de ifade ederek yaşanan savaşın detaylarına dikkat çekti.

İşte Zentürk'ün sözleri:

"Baktığım zaman son rakamlara falan ben adamı haklı buluyorum. Yani sonuç itibariyle Rusya lideri Putin bu Ukrayna Savaşı'nı 3 yıldır niye yürütüyor onu anlamak mümkün değil.

Bakın rakamlar vereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız.

'1 EKİM'DE RAPOR YAYINLANDI'

Ukraynalı bir gözlem grubu var. Deep State. Derin devlet demek. Deep State dürüst bir grup. Yani Ukraynalı ama Ukrayna çuvalladığı zaman da şu noktada çuvalladık diyen bir adamlar. Yani 1 Ekim bugün tarihli bir rapor yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki toprak ilerleme hızı Eylül ayında önemli ölçüde yavaşlamış.

Şimdi saldırı tarafı Rusya, atakta olan Rusya, savunma tarafı Ukrayna olduğu için doğal olarak Rusya'nın ilerlemesi esas olarak değerlendiriliyor.

Yani bir ülkeyi işgale kalkmış olan güç Rus ordusu. Bunlar bu ay ne kadar ilerlediler? Çünkü Ukrayna'nın ilerleme gibi bir meselesi yok. Ukrayna mevcut savunma hatlarını güçlü tutmak gibi bir yükümlülükle karşı karşıya. %44 daha az toprak ele geçirmiş Rusya. Şimdi ne diyeceksiniz? Ne kadar yani ? Değil mi? Doğru. Ne kadar söyleyeyim.

Eylül ayında Rus birlikleri 259 km²elik bir alanı iyi kötü idareten almışlar. 260 km² diyelim. Bu Ukrayna'nın toplam 100 ölçümünün 10.4'üne tekabül ediyor. Yani bir şey almamışlar ya.

260 km. Günde 1000 Rus askeri ya ölüyor ya yaralanıyor.

1000-1300 arası 260 km² alan almış bütün bir ay boyunca ve eee bu mayıs ayından bu yana en düşük aylık ilerleme olarak kabul ediliyor ve sıkı durun. 3 yıl geçmiş esasında savaş 2011'de başlamış.

'BU SAVAŞA DEĞER Mİ?'

Luhansk derhal işgal edilmiş. 2014'te ilhak edilmiş Kırım. Bütün bunlara rağmen Ukrayna'nın topraklarının yaklaşık %19.04'ü %20'si bile elinde. Ya şimdi bu savaşa değer mi?

Bu savaşta 1 milyon gencin ölmüş veya yaralanmış. Hep söylüyorum günümüz konvansiyonel hesaplaşmalarında bir personelin yaralanması çok acı.

'ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Çok o öyle gelişmiş mermiler, öyle gelişmiş patlayıcılarla karşı karşıya kalıyor ki insanoğlu yaralandım, gazi oldum, şuramı derdi, şuradan çıktı, ben de geldim yeniden sava. Yok öyle bir hikaye. Bir defa yaralandınız mı? Tamam bittiniz. Böyle bir durum. Şimdi tabii bence de astarı yüzünden pahalı bir durum. Yani bir yandan ekonomin çökmüş, bir yandan bütün eee kaynaklarını silaha yatırıyorsun, savunma harcamasına yatırıyorsun. İnsanların ölüyor. Karşılığında aldığın 260 km²lik o da şahibeli 3 gün sonra ne olacağı belli olmayan bir toprak parçası.

Kaldı ki daha da vahim bir şey söyleyeyim de daha netleşsin. Rusya şu anda dünyanın en geniş topraklarına sahip ülkesi.

Yani Avrupa'nın ortasından başlıyor ta Japonya'ya kadar Rusya'ya. Ben anlamadım. Gerçekten anlamak mümkün değil.

'BU NAFİLE BİR SAVAŞ'

Şimdi biraz daha bakalım. Pokrovskta büyük bir başarı öyküsü üretmiş şu anda şeyler Ukraynalılar. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 30 Eylül akşamı itibariyle cephedeki çatışmalar son derece yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana 137 çatışma kaydedildi. En yüksek sayı Pokrovosk ekseninde 42 ile oluştu. Rus güçleri gün boyunca 55 güdümlü bomba kullanarak 31 hava saldırısı düzenlemiş. 1500'den fazla kamikaze iha fırlatmışlar ve Ukrayna mevzilerine ve yerleşim alanlarına yaklaşık 2700'den fazla atış yapmışlar. Bu bir günde olan şey. tüm cephelerde çok büyük savaş var. Ukrayna birlikleri Slobos Hanş Çina bölgesinde ve Rusya sınara yakın Kursk bölgesinde çeşitli saldırıları püskürtmüş. Kupyansk eski ekseninde düş Rusların Petro Pavlivka ve Pişçane yönündeki ilerleyişini durdurmuş. Rus birliklerinin bir düz yineden fazla saldırı düzenlediği Liman bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Siversk ve Kramatorsk eksenlerinde çatışmalar yoğun ve en büyük başarı 42 saldırı düzenlenen Pokrovosk ekseninde yoğunlaşmış durumda saldırılar ve eee bu bölgede Rus birliklerini olağanüstü bir güçle püskürtmüş Ukraynalılar. Daha henüz Pokrov 1 bu 5 yıldır alınamadı. Bu nafile bir savaş...

Amerikalı Kate Kellock var. Trump'ın Ukrayna temsilcisi Varşova Güvenlik Forumunda şöyle bir eee konuşma yapmış. Rusya'nın bu savaşı kazanamadığını söylerken sanırım içten içe bunun kazanılamayacağını Putin de anlıyor. Bu onun için uzun vadede kazanılması imkansız bir mücadele. Bu olmayacak diyor. İçten içe Putin değ demesi önemli. Çünkü bu adam arada bir Putin'le görüşen bir adam. böyle bir şeye tepki verme şekliniz askeri bir geçmişe sahip biri olarak bazen bunu yapmak için risk seviyenizi yükseltmeniz gerektiğini söyleyebilirim.

Size güzel bir örnek vereyim. Bu hava güçlerinden örnek olarak birkaç yıl önce 2015'te Ruslar bir Rus savaş uçağının Türk Hava sahasını ihlal etmesine neden oldu. Türkler ne yaptı? Uçağı düşürdüler.

Tamam bu senin dikkatini çok çabuk çabuk çekecek bir durumdur ve bazen risk seviyenizi yükseltmeniz gerekir diyor ve anladığım kadarıyla Amerikan yönetiminde Rusya'yla hesaplaşma eğilimi yükseliyor" dedi.