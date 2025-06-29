Kremlin'den İsrail'e gözdağı: Cehenneme dönüşebilir

Düzenleme: Kaynak: AA
Kremlin'den İsrail'e gözdağı: Cehenneme dönüşebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'da iktidar değişikliğiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." dedi.

Dmitriy Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketinin, Rusya'nın müzakere masasına oturmasını sağlayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ancak mantık ve argümanlar itebilir. Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız." şeklinde konuştu.

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Sözcü Peskov, İsrail'in İran'da iktidarın değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

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