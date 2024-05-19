Kreş müdürü çocukları darp etti. Skandal görüntülerin ardından tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kreş müdürü çocukları darp etti. Skandal görüntülerin ardından tutuklandı
Antalya’nın Finike ilçesinde, bir kreşin sahibi Ö.Ü'nün küçük çocuklara şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, görüntüler infial yarattı.

Antalya Finike'de bulunan özel bir kreşin sahibi olan ve çocukların derslerine de giren Ö.Ü. isimli şahsın, küçük çocukları darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, Ö.Ü.’nün iki çocuğa şiddet uyguladığı ve çocukları hırpaladığı görülüyor.

ekran-goruntusu-2024-05-19-114236.pngŞAHIS TUTUKLANDI

Çocuklara uygulanan şiddetin ilk defa olmadığı ileri sürülürken, olay sonrasında başlatılan soruşturma sonucunda çocukları darp eden kreş sahibi, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.

Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin sonrasından adliyeye sevk edildi ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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