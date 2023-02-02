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Kripto para borsasında son durum

Kripto para piyasası yükselişe geçti. BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 15:08
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Kripto para borsasında son durum belli oldu

Kripto para borsasında son durum
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Kripto para piyasası yükseldi. 

Market değeri yüzde 2,4 artarak 1,08 trilyon doları aştı. 

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.4 yükseldi ve 23 bin 53 dolar seviyesine çıktı. BTC Ağustos 2022'den beri ilk defa 23 bin doların üzerini gördü. 

Ethereum'daki yükseliş BTC'den daha fazla oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 3,5 artarak 1610 doları geçti. 

Ripple ve Dogecoin de yeşile dönen bir grafik çizdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1 yükseldi 41,4 cente çıktı, DOGE ise yüzde 1,8 artarak 4,6 centin üzerine çıktı.

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