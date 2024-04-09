Kripto para piyasasında bomba iddia. Çıkacağı rakam açıklandı

Bitcoin halving’e sayılı günler kaldı. En ünlü kripto paranın blok ödül yarılanması 20 Nisan’da gerçekleşecek. Piyasada havling beklentisini sıcaklığını sürdürürken, Analistlerden halving sonrası Bitcoin’in gideceği yol haritası için tahminler geliyor.

Jason Fernandes, Bitcoin’in 18 ay içinde 100 ila 150 bin dolara ulaşacağını öngörüyor.

CoinGecko verilerine göre, 13 Mart’ta 73 bin doların üzerinde rekor kıran Bitcoin, o günden bu yana 70 bin doların altında hareketleniyor.

CNBC’ye göre, toplam kripto piyasası kapitalizasyonu nisan ayı itibarıyla 2.6 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun 1.3 trilyon dolarlık piyasa değeri yani pazarın yüzde 45’i Bitcoin’e ait…

“BİTCOİN, 2024 SONUNDA 150 BİN DOLAR”

ABD kripto borsası Gemini’nin Baş İşletme Sorumlusu Marshall Beard, Londra’daki bir kripto konferansında, Bitcoin fiyatının bu yılın sonlarında 150 bin dolara çıkmasını öngördüğünü belirtti.

Marshall Beard, “Bu yıl her şey o kadar hızlı arttı ki, çok fazla aktivite, çok fazla benimseme, yeni düzenleme, ETF’ler, halving, madencilerin piyasadan çıkması gerekiyor. 150 bin dolar olacağını düşündüğüm tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar yukarı ve aşağı şiddetli hareketler göreceksiniz. Muhtemelen bu yıl olacak. Bence çok hızlı hareket ediyor... ve bence momentum, arz şoku, çılgınca hızlı hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.

İLK HAVLİNG’TE YÜZDE 9.500 ARTTI

Bitcoin’deki ilk halving, 28 Kasım 2012’te gerçekleşti. Blok ödülleri, 50 BTC’den 25 BTC’ye düştü. 12 ay içinde Bitcoin, yüzde 9 bin 500 artış göstererek, 12 dolardan bin 163 dolara çıktı.

İKİNCİ HALVİNG

9 Temmuz 2016’da yaşandı. 25 BTC’lik blok ödülü, 12.5 BTC’ye geridledi. Sonuç: Bitcoin, 1 senede yüzde 375’lik bir artış kaydederek, 625 dolardan 2 bin 980 dolara yükseldi.

ÜÇÜNCÜ YANİ SON YARILANMANIN TARİHİ 11 Mayıs 2020’ydi. Blok ödülleri, bu defa 12.5 BTC’den 6.25 BTC’ye düştü. Bitcoin, 12 ayda 8 bin 180 dolardan yüzde 625 artışla, 59 bin 600 dolara kadar yükseldi.

Havling: Yarılama demek. Yani kısaca piyasadaki mevcut kripto para miktarının yakılmasını ifade ediyor. Piyasada kripto para miktarının az olması, o ürünün fiyatında yükselişi meydana getirebilir.