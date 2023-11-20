Kripto para yasası geliyor

Getirilmesi planlanan teklif ile birlikte hem finansal istikrarın sağlanması hem de bu varlıklara

Yatırım yapanların daha iyi korunması planlanıyor.

Teklife sosyal medya fenomenlerinin de dahil edilmesi beklenirken son zamanlarda fenomenlerin kara para aklama yöntemi olarak kripto varlıkları kullandıkları da ortaya çıkmıştı.

GRİ LİSTEDEN ÇIKILACAK

Düzenleme yapıldığı takdirde 2021 yılından beri Gri Listede olan Türkiye’nin artık listede kalması için hiçbir gerekçe de kalmayacak.

FATF bünyesinde 27 Ekim tarihinde yapılan toplantıda listeden çıkmak için sadece bir maddenin kaldığının altı çizilmişti.

TÜRKİYE’DE KULLANIM ORANI REKOR KIRDI

Ülkemizde kripto varlıkların kullanım oranının her geçen arttığı verilerle sabit. Nüfusun 5’te 2’si bu varlıkları kullanırken 2021 yılının sonunda kullanım oranı yüzde 40 seviyesinde iken bu oran 2023 yılının Temmuz ayı itibari ile yüzde 52’ye kadar çıktı