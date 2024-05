Mardin'de 4 tutuklama

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Tepebaşı Mahallesinde 4 Mayıs tarihinde iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla alakalı başlatılan soruşturma halen devam ediyor.

Kavgaya dair yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö., H.Ş., M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S. isimli şahısların emniyetteki işlemleri sonuçlandı.

Emniyette işlemleri devam eden ve sonrasında da sonuçlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ş., M.S., A.S. ve A.S. tutuklandı, diğer şahıslar ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kızıltepe Tepebaşı Mahallesinde 4 Mayıs tarihinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu S.D., D.Ö. ve C.S. isimli vatandaşlar yaralanmış, kavgaya sonucunda ise olaya dahil olan 9 şüpheli şahıs yakalanmıştı.