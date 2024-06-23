Kripto para yatırımcıları dikkat. Korsanlar 55 milyon dolarlık kripto para çaldı

İlgili saldırıda 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir bölümü etkilendi. Şirket, varlıklarının büyük bir kısmının güvende olduğunu belirtirken kullanıcı varlıklarının kayıp yaşamayacağını duyurdu.

Kripto paraların riskli varlıklar olduğunu gözler önüne seren bu saldırı, sadece kripto paralar için değil diğer yatırım işlemleri için de dikkatli olunması gerektiğini yineledi.

KRİPTO PARA BORSASINDA SİBER SALDIRI ŞOKU

Türkiye’nin en büyük kripto borsalarından biri olan BtcTurk, dün mobil uygulaması üzerinden yaptığı açıklama kapsamında siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Şirket tarafından saldırının 22 Haziran’da gerçekleştiği ve 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiğini aktarıldı.

BtcTurk’ün yaptığı duyuru kapsamında, 55 milyon dolarlık kayba yol açan bir siber saldırıyla karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Kripto varlıkların büyük kısmının soğuk cüzdanlarda yer alması saldırının boyutlarını bir miktar sınırladı. Sınırlı denilen tutar bugünkü kurla 1,8 milyar lira gibi bir meblağa tekabül ediyor.

“KPMG, BtcTurk’teki en yüksek işlem hacmine sahip kripto varlıklarla ilgili soğuk cüzdan doğrulama çalışmasına ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürleri tamamladı.” İfadesine sahip olan platform için sadece böyle bir denetim değil, teknik denetim de gerekir.

Yani sistemde olası açıkları bulup, kötü niyetli siber suçlular istismar etmeden düzeltebilmek için şirket dışından alanın uzmanlarının yaptığı denetimler olabilir. Onu da muhasebe finans şirketleri yapmazlar. Bu denetimleri yaptıran platformlar şeffaf biçimde denetim raporlarını da yayımlarlar.