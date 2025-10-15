Bitcoin ve Etherium'da ABD-Çin geriliminin tırmanmasıyla salı günü sert bir düşüş yaşandı. Bitcoin 110.023,78 dolara kadar geriledi ve son olarak 113.129 dolar seviyesinde işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto parası, 6 Ekim’de 126 bin doların üzerinde rekor bir seviyeye ulaşmıştı.

İkinci en büyük dijital para olan Ether, 3.900,80 dolara kadar düşerek yüzde 3,7 geriledi ve son olarak 4.128,47 dolar seviyesindeydi. Geçen cuma günü ise gün içi zirvesinden yüzde 12 değer kaybederek 3.436,29 dolara kadar düşmüştü.

Analistlere göre, Bitcoin dışındaki tüm kripto paraları kapsayan “altcoin”ler bu düşüşten en ağır darbeyi aldı ve bazı borsalarda yüzde 80’e varan kayıplar yaşandı.

Washington’daki Monex USA işlem direktörü Juan Perez, “ABD ile Çin arasındaki ilişkiler kırılgan olduğu sürece ve borsalar teknoloji hisselerine fazla bağımlı kalmaya devam ettikçe, kripto piyasası da zorlanmaya devam eder. Çünkü kripto paralar genellikle diğer yerleşik varlıkların iyi performans gösterdiği dönemlerde daha iyi ilerler” dedi.