Kripto parada yeni dönem. Mehmet Şimşek açıkladı

Kaynak: AA
Kripto parada yeni dönem. Mehmet Şimşek açıkladı
Hazine ve Mali Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin açıklamasında bu konuda yasal düzenlemede son aşamaya gelindiğini, bu düzenleme ile gri listeden çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Mehmet Şimşek’in kripto varlıklara ilişkin açıklamasında konu hakkında yapılan teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti.

Özellikle salgın sürecinde kripto varlıkların alım-satım platformlarına vatandaşların yoğun bir ilgisi olduğu, bazı insanlarında vatandaşların bu ilgisini kötüye kullandıklarını ifade eden Şimşek, yasal düzenleme yapılmasının aynı zamanda gri listeden çıkılması için bir gereksinim olduğunu söyledi:

“Dolayısıyla ülkemizde uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması adına adım atıyoruz. Bu aynı zamanda gri listeden çıkmak için FATF kapsamında atmamız gereken adımlardan birini de oluşturuyor."

Bazı adımların atıldığını fakat bu adımların henüz yeterli seviyede olmadığını belirten Şimşek, Merkez Bankası ve MASAK’ın halihazırda bu konu üzerinde düzenlemelerinin olduğuna da dikkat çekerek: "Bu düzenlemelerle platformlarda gerçekleşen işlemler ve transferler gibi konularda bilgi sahibi olabilme imkanını edindik ama tabii bundan daha fazlasını yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek varlık düzenlemesi hakkındaki temel hedeflerinin şu şekilde olduğunu belirtti:

“Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek. Yaklaşımımız kısıtlayıcı değil, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve olası riskleri kontrol altına almak üzerine kurulu.

Aynı zamanda da blokzincir teknolojisi ve kripto varlık ekosisteminin gelişmesinin önünü de açmayı amaçlıyoruz.”

Son Haberler
Bu da dünyadaki Sırat Köprüsü. Geçiş garantisi yok. Geçmek yürek istiyor Gündem
Bu da dünyadaki Sırat Köprüsü. Geçiş garantisi yok. Geçmek yürek istiyor
Rize'de ekmeğe zam Gündem
Rize'de ekmeğe zam
Pegasus'tan ucuz bilet kararı! Geçerli olduğu hatlar açıklandı Yaşam
Pegasus'tan ucuz bilet kararı! Geçerli olduğu hatlar açıklandı
Karadeniz'de 'Üçlü Girişim' mutabakatı! İmzalar İstanbul'da atılacak… Gündem
Karadeniz'de 'Üçlü Girişim' mutabakatı! İmzalar İstanbul'da atılacak…
Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı Gündem
Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
Türk holding dünyaca devini satın aldı. Rakipleri bile bu hamleyi beklemiyordu Ekonomi
Türk holding dünyaca devini satın aldı. Rakipleri bile bu hamleyi beklemiyordu
AKP’li belediye başkanı AKP’li vekile saldırdı Gündem
AKP’li belediye başkanı AKP’li vekile saldırdı