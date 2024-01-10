Kripto parada yeni dönem. Mehmet Şimşek açıkladı

Mehmet Şimşek’in kripto varlıklara ilişkin açıklamasında konu hakkında yapılan teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti.

Özellikle salgın sürecinde kripto varlıkların alım-satım platformlarına vatandaşların yoğun bir ilgisi olduğu, bazı insanlarında vatandaşların bu ilgisini kötüye kullandıklarını ifade eden Şimşek, yasal düzenleme yapılmasının aynı zamanda gri listeden çıkılması için bir gereksinim olduğunu söyledi:

“Dolayısıyla ülkemizde uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması adına adım atıyoruz. Bu aynı zamanda gri listeden çıkmak için FATF kapsamında atmamız gereken adımlardan birini de oluşturuyor."

Bazı adımların atıldığını fakat bu adımların henüz yeterli seviyede olmadığını belirten Şimşek, Merkez Bankası ve MASAK’ın halihazırda bu konu üzerinde düzenlemelerinin olduğuna da dikkat çekerek: "Bu düzenlemelerle platformlarda gerçekleşen işlemler ve transferler gibi konularda bilgi sahibi olabilme imkanını edindik ama tabii bundan daha fazlasını yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek varlık düzenlemesi hakkındaki temel hedeflerinin şu şekilde olduğunu belirtti:

“Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek. Yaklaşımımız kısıtlayıcı değil, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve olası riskleri kontrol altına almak üzerine kurulu.

Aynı zamanda da blokzincir teknolojisi ve kripto varlık ekosisteminin gelişmesinin önünü de açmayı amaçlıyoruz.”