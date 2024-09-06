Kripto paralarda kritik veri etkisi

Kripto para piyasalarında karışık bir seyir görülüyor. Hafta başına yatay bir seyirde başlayan kripto paralar hafta içi içerisinde açıklanan ekonomik veriler sonrasında dalgalı bir seyir sergiledi.

Lider Kripto para birimi Bitcoin, 52.278 dolar ile 55.617 dolar aralığında geçirdikten sonra günü 56.165 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise akşam 16:20'de 56.808 dolar seviyesinden yukarı doğru hareketleniyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Altcoinlerde Bitcoin’de hareketlenmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum'da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor.

Dünü 2.466 – 2.345 dolar aralığında geçirdikten sonra günü 2.366 dolar seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 2.396 dolar seviyesinde hareketleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarında olduğu gibi kripto paralar tarafında da etkili oluyor. Piyasalar bugün ABD tarafında açıklanan verilere odaklandı.

Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edildi.

Tarım dışı istihdam verisi 142 bin ile beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2 olarak açıklandı.

İşsizlik oranı beklentiye paralelken, tarım dışı istihdam ise beklenti altında kaldı. Bu durumda, dolar endeksi tarafında geri çekilmeyi meydana getirdi.

Bu kritik veriler Fed’in faiz kararı etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Buna ek olarak, ABD başkanlık seçimleri ve merkez bankası politikalarındaki belirsizliklerin de piyasa üzerinde dalgalanmalara neden oluyor.

Zayıf işgücü piyasası, ABD Merkez Bankası’nın “yumuşak iniş” stratejisini zorlayabilir ve bu durum kripto paralar üzerinde baskı oluşturabilir.

4 SAATLİK BTC/USD GRAFİĞİ

4 SAATLİK ETH/USD GRAFİĞİ

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