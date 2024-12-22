Kripto platformlarında 2,2 milyar dolarlık vurgun

Kripto dünyasında güvenlik sorunları, 2024 yılında da gündemdeki yerini korudu. Chainalysis tarafından yayımlanan bir rapora göre, 2024’te çalınan kripto varlıkların toplam değeri 2,2 milyar dolara ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21,07’lik bir artışı ifade ediyor. Ayrıca, bireysel siber hırsızlık vakalarının sayısı da 2023’teki 282 vakadan, 2024’te 303’e yükseldi.

Son dört yıldır her yıl milyar dolarlık kripto kayıplarının yaşandığı bu alanda, 2024, siber suçluların rekor kırdığı beşinci yıl oldu. Kripto para birimlerinin değerindeki artış ve benimsenme oranlarının yükselmesi, çalınabilecek varlık miktarını da artırıyor.

MERKEZİ HİZMETLER HEDEFTE

Önceki yıllarda, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları siber suçluların ana hedefiydi. Ancak 2024’te bu durum değişti. Özellikle yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde merkezi hizmetlere yönelik saldırılar öne çıktı. DMM Bitcoin ve WazirX gibi önemli borsalarda büyük kayıplar yaşandı.

Chainalysis raporuna göre, 2024 yılında kripto varlıkların yüzde 43,8’i özel anahtarların ele geçirilmesiyle çalındı. Bu durum, merkezi platformların güvenlik önlemlerini artırmalarının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Örneğin, 305 milyon dolarlık DMM Bitcoin saldırısı, özel anahtarların yönetimindeki eksikliklerden kaynaklanmış olabilir. Bu saldırı, platformun Aralık 2024’te kapanmasına neden oldu.

KUZEY KORELİ SİBER SUÇLULAR REKOR KIRDI

Kuzey Kore bağlantılı siber suçlular, 2024’te saldırılarında büyük bir artış gösterdi. 2023 yılında 660,5 milyon dolarlık kripto varlık çalan bu gruplar, 2024’te 1,34 milyar dolarlık bir kayba yol açtı. Bu rakam, yılın toplam kayıplarının yüzde 61’ini oluşturuyor.

DMM Bitcoin saldırısı da bu grubun adını duyurduğu olaylardan biri oldu. Yaklaşık 4.502,9 Bitcoin çalan siber suçlular, platformun faaliyetlerini durdurmasına yol açtı.

Kuzey Kore'den milyon dolarlık kripto para vurgunu

GÜVENLİK İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER

Artan saldırılara karşı, gelişmiş tahmine dayalı teknolojiler ve kamu-özel sektör iş birliği umut vadediyor. Gerçek zamanlı tehdit algılama sistemleri, dijital varlıkların korunması için proaktif bir yaklaşım sunuyor.

Bu süreçte veri paylaşımı, gelişmiş izleme araçları ve hedefe yönelik eğitimler, kripto ekosisteminin dayanıklılığını artırabilir. Siber suçluların hızla tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi, daha güvenli bir dijital finans dünyasının kapısını aralayabilir.