Kriptoya yatırım yapmayan 5 kişiden ikisi güvenliği gerekçe gösteriyor

Son dört yılın en çok konuşulan teknoloji ve finans trendlerinin başında gelen kripto para birimlerinin küresel yansımasına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. The Motley Fool Ascent tarafından hazırlanan Kripto Yatırımcı Trendleri araştırması, katılımcıların %43'ünün gelecek yıl kripto para birimi satın alma olasılıklarının yüksek veya çok yüksek olduğunu söylediğini ortaya koydu. Araştırmada, bu rakamın önceki yıllara kıyasla yeni bir rekor olduğu vurgusu yapıldı.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Araştırmaya katılanların %23’ü, yaklaşık dört kişiden biri, önümüzdeki 12 ay içinde kripto para satın alma olasılığını çok yüksek olarak değerlendiriyor. Bu oran 2021’de %3’tü. Yalnızca bu veri dahi, kripto para birimlerine dair küresel farkındalığın boyutlarını ortaya koyuyor” dedi.

5 yatırımcıdan üçü, daha fazla yatırım planlıyor

Araştırmada halihazırda kripto para birimlerine sahip olan 5 kişiden üçünün, önümüzdeki dönemde daha fazla kripto yatırımı yapmayı planladığı da görüldü. Demografik kırılıma bakıldığında ise Z ve Y kuşağının %74’ünün, önümüzdeki yıl kripto para birimi almaya diğer kuşaklara kıyasla daha istekli yaklaştığı tespit edildi. Özellikle Y ve Z kuşağına mensup erkek kullanıcıların kripto para birimlerine duyduğu ilginin araştırmanın demografik kırılımında dikkat çektiğini belirten Kafkas Sönmez, “Kripto para piyasaları için 2024’ün ilk yarısı oldukça güçlü geçse de ikinci yarıdaki belirsizlikler piyasadaki dalgalanmaları artırdı. Buna rağmen yatırımcıların kripto para birimi almaktan vazgeçmediğini, biriktirme konusunda istekli olduğunu görüyoruz. Kripto özellikle genç kuşak için yeni bir servet ve finansal özgürlük oluşturma mekanizması olarak görülüyor. Z ve Y kuşağının yatırım portföylerinde kripto para birimlerine yer vermesi bu açıdan anlamlı” ifadelerini kullandı.

Eğlence olarak görenler azalıyor, yatırım aracı olarak görenler artıyor

Araştırma kapsamında kullanıcılara kripto yatırımlarının amacının da sorulduğunu belirten Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, “Katılımcıların %75’i, başka bir deyişle 4 kişiden üçü, kripto paraları bir yatırım aracı olarak görüyor. Burada şaşırtıcı bir durum yok gibi görünse de diğer verilerle birleştiğinde anlamlı bir hikaye ortaya çıkıyor. 2021’de kriptoyu eğlence veya hobi olarak görenlerin oranı %45 iken, 2024’e gelindiğinde bu oran %31’e istikrarlı bir biçimde geriliyor. Öte yandan kriptoyu bir ödeme aracı olarak görenlerin ve yatırım aracı değeri atfedenlerin oranında kayda değer artışlar tespit etmek mümkün. Tüm bunlar, blokzinciri teknolojisinin ve kripto para birimlerinin içsel değerinin ve kullanım alanlarının yıllar içinde kabul edildiğine, anlaşıldığına güçlü bir işaret oluşturuyor. Şüphesiz, bu ilerlemede hem Türkiye’de hem de dünyada regülatif çerçevelerde yaşanan olumlu gelişmelerin payı da yadsınamaz” diye konuştu.

“Şüpheyle yaklaşanların gerekçesi güvenlik”

Her şeye rağmen kripto para birimlerine ve blokzinciri teknolojilerine şüpheyle yaklaşanların oranının da hatrı sayılır olduğunu belirten Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

Katılımcıların %36’sının kriptoya uzak durmalarının birincil gerekçesi güvenlik endişeleri. Kripto tüm bu adaptasyon başarısına rağmen güvenlik konusundaki olumsuz tortuların etkisiyle bazıları için temkinli yaklaşılması gereken bir finansal varlık olarak görülüyor. Gate.TR olarak bu noktada merkezi borsalara önemli sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Küreselde rezerv kanıtı raporlarını düzenli olarak yayımlayarak, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu periyodik bir biçimde doğruluyoruz. Son teknoloji güvenlik çözümleriyle kullanıcıların gönül rahatlığıyla işlem yapabilecekleri bir platform sunuyoruz. Gate.TR olarak güvenlik konusundaki yetkinliklerimizi ve kriptonun sunduğu fırsatları topluluk etkinliklerimizle ve dijitaldeki etkileşimlerimizle kullanıcılarımıza her fırsatta aktarıyoruz. Söz konusu raporun önümüzdeki yıllardaki edisyonlarında kripto adaptasyonunun çok daha genişlediğine dikkat çeken verilere yer verileceğine inancımız tam.”