Kritik kamu kuruluşlarından rekor borçlanma. İlk sırada TCDD var

Kamu İktidası Kuruluşları KİT'lerin borçların katlandıkça katlanıyor. Beş yılda borç üçe katlandı. Dört adet KİT'in borcu 9,5 milyar lirayı aştı.

Son yıllarda mali yapıları bozulan KİT kuruluşlarında 2024 yılının son çeyreğine borç batağıyla girdi. Kamu İktisadi Kuruluşlarının Hazine'ye olan borçlarında yükseliş dikkat çekiyor.

KİT'lerin 2019 yılında toplam Hazine'ye olan borcu bu yılın son çeyreğine 9,5 milyar lira olarak kayıtlarda gözüküyor.

Yönetim kadroları hep eleştirilen Kamu İktisadi Kuruluşları'ndan en çok borcu olan kuruluş Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları oldu.

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VADESİ DOLAN MİLYARLARCA LİRA BORÇ

Açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. 31 Temmuz itibarıyla Hazine'nin Alacak Stokunda yer alan veriler açıklandı. İşte o verilerde KİT'lerin Hazine'ye olan borç miktarı gözler önüne serildi. En borçlu kuruluş sıralamasında TCDD ilk sırayı yine kimseye kaptırmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın borcu 8 Milyar 505 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu borcun 4 milyar liralık bölümünün ise vadesi geçmiş durumdu. TEİAŞ'in borç miktarı ise 1 Milyar liraya aştığı görüldü. 31 Temmuz itibarıyla dört adet KİT’in toplam Hazine borcu, 9 milyar 525 milyon 723 bin TL’ye ulaştı.

CHP'li Milletvekili Cevdat Akay, BirGün'e verdiği mülakatta AKP'nin kötü ekonomi politikasının önemli kuruluşlarının mali yapılarını altüst ettiğini söyledi.

AKP’nin temelsiz ve ayakları yere basmayan, özelleştirme ve ekonomi politikaları nedeniyle kritik öneme sahip Cumhuriyetin önemli kazanımlarını yok ettiğini belirten CHP'li vekil Akay hatalı politikaların faturasının vatandaşa kesildiğini söyledi.