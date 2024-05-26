Kritik maç öncesi skandal olay. Takım otobüsüne saldırdılar

TFF 2. Lig play-off karşılaşmasında Kastamonuspor sahasında Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek.
Yarın (Pazartesi) 15.30’da oynanacak mücadele öncesi Kastamonu’na hareket eden Iğdır FK bir anda neye uğradığını şaşırdı.
Kritik karşılaşma öncesinde Iğdır FK otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu.
Konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yapan Iğdır FK, "Takımımızın otobüsü Konaklayacağı otele gelirken yol güzergahında Kastamonu taraftarı tarafından taşlandı! Kalecimiz Altan Polat kafasından yaralandı. Gerekli şikayet adlı mercilere yapılmıştır" dedi.
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