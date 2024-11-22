Kritik oylama sonuçlandı: Premier Lig kuralları değişti

Londra’da gerçekleştirilen toplantıda, Premier Lig kulüplerinin büyük çoğunluğu ilişkili taraflarla ticari anlaşmaları düzenleyen APT (Associated Party Transaction) kurallarında değişiklik yapılmasını kabul etti. Toplamda 16 kulüp “evet” oyu verirken, 4 kulüp karşı çıktı. Düzenlemenin kabul edilmesi için en az 14 kulübün desteği gerekiyordu.

Manchester City ve Aston Villa, toplantı öncesinde diğer kulüplere mektuplar göndererek destek arayışında bulunmuştu. Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Newcastle United ve Nottingham Forest da değişikliklere karşı çıkan kulüpler arasında yer aldı.

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?

APT kuralları, kulüplerin ilişkili taraflarla yapılan ticari anlaşmalardan “adil piyasa değeri” üzerinde gelir elde etmesini engellemeyi amaçlıyor. Premier Lig’den yapılan açıklamaya göre, yeni düzenleme hissedar kredilerinin değerlendirme kapsamına alınmasını ve önceki bazı düzenlemelerin kaldırılmasını içeriyor.

Chelsea ve Manchester United temsilcileri, değişikliklerin onaylanması için toplantıda söz alırken, Manchester City temsilcisi herhangi bir konuşma yapmayı reddetti.

HUKUKİ SÜREÇ VE TEPKİLER

Bu değişiklikler, Manchester City’nin şikayeti üzerine oluşturulan bağımsız bir panelin Premier Lig kurallarının bazı bölümlerini hukuka aykırı bulmasının ardından gündeme geldi. Panel, düşük faizli hissedar kredilerinin kapsam dışı bırakılmasının rekabet hukukunu ihlal ettiğine karar vermişti.

Manchester City, bu karara dayanarak düzenlemelerin geçersiz olduğunu savunmuş ve yeni bir oylama yapılmadan önce panelin daha kapsamlı bir karar alması gerektiğini dile getirmişti. Aston Villa ise tartışmaların ligin birliğini zayıflattığını belirterek toplantının ertelenmesini talep etmişti.

BÖLÜNMÜŞ BİR LİGE DOĞRU

Premier Lig'de alınan bu karar, lig içindeki bölünmeleri derinleştirebilir. Manchester City ve destekçileri, düzenlemelerin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek yeni bir hukuki sürecin sinyallerini verdi. Bu durum, Premier Lig’in zaten yüksek olan yasal maliyetlerini artırabilir.

Uzmanlara göre, bu oylama Premier Lig’in kurallarını koruma çabasının önemli bir testi oldu. Ancak ligin ticari anlaşmaların şeffaflığı ve adil rekabet ilkesini koruma çabaları, yeni hukuki mücadelelerle sekteye uğrayabilir.