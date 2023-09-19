Kriz kahininden enflasyon, faiz ve borsa uyarısı: Merkez bankalarına seslendi

2008 küresel ekonomik krizini tahmin eden ünlü ekonomist Nouriel Roubini, enflasyon, faiz ve borsa konusundaki değerlendirmelerini ve öngörülerini paylaştı.

Kriz kahininden enflasyon, faiz ve borsa uyarısı: Merkez bankalarına seslendi

2008 küresel ekonomik krizini tahmin eden ve "Kriz kahini" olarak nitelendirilen Nouriel Roubini'den merkez bankalarına uyarı geldi.

ECB ve BOE'nin ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha büyük bir ikilemle karşı karşıya olduğunu belirten Nouriel Roubini, Avrupa'da fiyatların hâlâ hızlı arttığını ve büyümenin yavaşladığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki son artışın manşet enflasyonu yüksek tutacağını savunan Roubini daha gevşek para politikasından bahsetmenin erken olduğunu savundu.

Roubini, Bloomberg TV'deki konuşmasında, BOE'nin faizleri yüzde 5.75'e kadar yükseltmesi gerektiğini savundu.

"ABD HİSSELERİNDE YÜZDE 10 DÜŞÜŞ MÜMKÜN"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, yılın geri kalanında ABD hisse senetlerinin açığa satılmasını tavsiye eden Roubini, yatırımcıların kredi ve tahvil piyasaları konusunda fazla iyimser olduğunu öne sürdü. Roubini, küresel ekonominin durumu göz önüne alındığında, ABD hisse senetlerinde yüzde 10'luk bir düşüşün mümkün olduğu uyarısında bulundu ve diğer hisse senedi piyasalarının daha da kötü olacağını ekledi.

"FAİZLER YÜKSEK TUTULMALI"

"Euro Bölgesi ve İngiltere merkez bankaları enflasyonun çok yüksek olması ve ekonomilerin bocalaması nedeniyle zor durumda, ancak enflasyonu yenmek için faizleri artırmaya devam etmeleri gerekli" ifadelerini kullanan Roubini şöyle devam etti:

"Bu hem ECB hem de BOE için bir ikilem. Bir tarafta, daralan ekonomik faaliyet onları belki de bu noktada durmaya yönlendirecek. Diğer tarafta ise enflasyon hedefin çok üzerinde seyretmeye devam ederse çok daha fazla artırıma gitmeleri gerekebilir."

"ABD'DE FAİZ İNDİRİMİ 2024 ORTASINDA BAŞLAYABİLİR"

ABD ekonomisinin daha güçlü bir konumda olduğunu, ancak piyasaların gelecek yılın başlarında faiz indirimi beklemesinin yanlış olduğunu savunan Roubini, Fed'in faiz oranlarını daha da yükseltmesi gerekebileceğini ve ilk indirimlerin "belki 2024 yılının ortasına doğru" gerçekleşeceğini söyledi.

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