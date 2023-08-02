Kriz öğrencileri vuracak. Uyanık ev sahipleri ev değil yatak kiralıyor

Ülke çapında yaşanan ekonomik kriz ve konut- kira krizi öğrencileri de vuruyor. Farklı illerden üniversite okumak için gelen öğrenciler, artan fiyatlar karşısında epey zorlanıyor. Çoğu öğrenci artan fiyatlar karşısında ezilip üniversite hayatını bitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Sakarya’da ev sahipleri artık evlerini öğrenci yurtlarına çevirerek yatak başı ücret almaya başladı. Bu durumda aylık daha fazla gelir elde etme planları yapan ev sahipleri yatak başı 5.500 tl ücret talep ediyor. KYK yurdu çıkmayan öğrenciler ise bu evlere yerleşmek zorunda kalıyor. Elektrik su ücretleri de üstüne gelince öğrenciler epey zorlanıyor.

2022'DE 1.500 TL OLAN YATAK BU YIL 5.500 TL OLDU

Medyascope'tan Selin Işık'ın haberine göre, Sakarya’da dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına açılan evlerde 4-5 kişinin bir arada kaldığı odalarda, geçen sene bin 500 TL olan bir yatağın fiyatı bu sene 5 bin 500 TL’ye fırladı.

2023-2024 eğitim-öğretim dönemi öncesi üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yeniden gündemde. İki üniversite ve bir meslek yüksekokulunun bulunduğu Sakarya’da kiralar 7 bin TL’den başlıyor.

Öğrencilerin daha az ödeyerek barınması için ev sahiplerinin dönüştürerek yurt havası verdikleri evlerde yatak kiralama artık opsiyon olmaktan çıktı. Geçen seneye kadar 4-6 kişilik odalarda barınan öğrenciler için ekonomik bir seçenek olan ve Sakarya’daki üniversitelere yakın olması nedeniyle de cazip görünen bu evler için ev sahipleri geçen sene yatak başına bin 500 TL ödeyen öğrencilerden bu yıl 5 bin 500 TL istiyor.