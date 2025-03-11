Kriz sonrası ilk temas! ABD ve Ukraynalı heyetler bi araya geldi

Amerikan ve Ukrayna heyetleri bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. Gündemde Ukrayna'ya silah yardımının devamı ve Rusya ile olası anlaşmada verilecek taviz seçenekleri var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti ile Ukrayna heyetinin görüşmesi başladı.

KRİZİN ARDINDAN İLK TEMAS

ABD ve Ukrayna heyetleri bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Bu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki tartışmasından bu yana ilk üst düzey temas.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti ile Ukrayna heyetinin görüşmesi başladı.

ABD'Lİ BAKAN CİDDE'DE

Rubio, Cidde kentine ulaştı. Yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amerikalı Bakan, Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için kısmi ateşkes önerisini olumlu bularak, "Çatışmayı sona erdirmek için görmemiz gereken türden bir taviz" dedi.

ASKERİ YARDIM KONUSU ELE ALINACAK

Rubio Rusya'nın, Ukrayna topraklarının tamamını ele geçiremeyeceğini vurguladı. Ancak Rus güçlerinin elindeki tuttuğu topraklardan çıkarılmasının güçlüğüne de dikkat çekti.

Amerikalı Dışişleri Bakanı, Ukrayna heyeti ile askeri yardımın tekrar başlaması konusunu da ele alacaklarını aktardı.

Moskova ile gelecekte yapılacak görüşmeler için de "Rusya'nın anlaşma için neleri kabul ettiğini belirlemek zorunlu" dedi.

VELİAHT PRENS İLE GÖRÜŞTÜ

Rubio bugünkü temaslar öncesinde Cidde'de Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

İki isim, Gazze'nin yeniden inşası ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

ZELENSKİ GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Selman ile bir araya geldi.

Zelenski, görüşmenin daha çok Ukrayna'ya güvenlik garantilerine dayalı olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri, bugün Amerikan heyeti ile yapılacak görüşmede de Kiev'in tutumunun yapıcı olacağını vurguladı.