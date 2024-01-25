Kronik öksürüğü olanlara müjde. İşte korkulu rüyayı sonlandıran ot

Cemile Balcı
Kronik öksürüğü olanlara müjde. İşte korkulu rüyayı sonlandıran ot
İnsanların korkulu rüyası olan kronik öksürüğü kesen süt otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Süt otu, insanların doğal olarak bulduğu ve bronşit hastalığına iyi gelen bir bitkidir.

Süt otu, balgam söktürür, göğüs ağrısını azaltır ve öksürüğü durdurur.

KRONİK ÖKSÜRÜK NEDİR?

Kronik öksürük, yetişkinlerde sekiz haftadan, çocuklarda ise dört haftadan fazla süren öksürük durumudur.

Kronik öksürük, kişinin yaşam kalitesini bozan pek çok soruna neden olabilir.

Örneğin uyku kalitenizi düşürebilir ve yeterli dinlenememenize sebep olabilir.

SÜT OTU NASIL KULLANILIR?

Süt otunu kullanmak için, kurutulmuş köklerini suyla kaynatmanız gerekir. Bitkinin ana bileşeni saponin adlı bir maddedir. Ayrıca şahmi yağ ve golterin gibi diğer bileşenler de içerir.

Süt otu çayı, soğuk algınlığı veya nezle olduğunuzda, iki saat arayla birer çorba kaşığı içebilirsiniz.

Süt otunun yan etkisi, fazla miktarda alındığında kusma yapmasıdır.

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