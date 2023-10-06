Kronik öksürük sorunu nasıl çözülür? Akciğerde biriken balgamı kökünden kazıyor

Özellikle kışın korkulu rüyası olan akciğerde biriken balgamına çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Özellikle de doğal yöntemler dikkat çekti.

BALGAM NASIL TEMİZLENİR? DOĞAL YÖNTEMLER NELERDİR?

Balgam, solunum sisteminin alt kısımlarını ve akciğerleri korumak için üretilen mukus benzeri bir sıvıdır. Soğuk algınlığı veya üst solunum yolu enfeksiyonları gibi durumlarda balgam miktarı artabilir. Balgamın temizlenmesi, solunum rahatlığı için gereklidir.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ DOĞAL BALGAM SÖKTÜRÜCÜ KARIŞIM:

1 adet kuru soğan 1 diş sarımsak 1 su bardağı sıcak su 3 yemek kaşığı bal (tercihen, kestane balı) 1 limonun suyu 1 tatlı kaşığı tarçın Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Bu karışımı yapmak için, ilk olarak soğanı ve sarımsağı küçük küçük doğrayın ve bir kavanoza koyun.

Üzerine sıcak suyu ekleyip kapağını sıkıca kapatın. Böylece içindeki faydalı maddeler uçmaz. Karışım ılıyana kadar bekleyin.

Ilındıktan sonra suyunu bir süzgeçten geçirin ve bir kaseye alın. Sonra diğer malzemeleri de ekleyip kavanozu kapatın ve iyice çalkalayın. Yemeklerden sonra 2-3 yemek kaşığı içebilirsiniz.

Çocuklara ise 1-2 yemek kaşığı verilebilir. Bu karışım, balgamın yumuşamasına ve çıkmasına yardımcı olan baharatlar ve bal ile lezzetlendirilmiştir.

Bu karışımın balgam söktürücü özelliği olduğunu alternatif tıp uzmanları da söylüyorlar. Bu doğal ilaç, yan etkisi olmadan ilaçlar kadar etkili olabilir. Özellikle soğuk algınlığı zamanlarında solunum sisteminizi rahatlatabilir.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, solunum yollarındaki tıkanıklığı açmada doğal bir yöntemdir.

NANE YAĞI

Nane yağı, solunum yollarını açmak için kullanabileceğiniz bitkisel yağlardan biridir.

OKALİPTÜS YAĞI

Okaliptüs yağı, balgamın temizlenmesine katkı sağlayabilir.

TUZLU SU GARGARASI

Tuzlu su gargarası, boğazınızı rahatlatır ve balgamın akmasını kolaylaştırır.

Oda nemlendiricileri veya buhar inhalasyonu, solunum yollarınızı nemlendirerek balgamın gevşemesine yardımcı olabilir.

BALGAM NEDEN OLUŞUR?

Balgam üretimi ve temizliği normalde dengelidir. Öksürerek balgam çıkarmak bu dengenin bozulduğu anlamına gelir.

Balgam üretiminde artışa neden olan durumlar arasında grip, sinüzit, alerji veya hava kirliliği gibi faktörler sayılabilir.

Sigara içmek ve sigaranın içindeki kimyasallar, hem balgam üretimini artırır, hem de solunum yollarındaki tüycükleri zarar vererek temizliği engeller. Bu da balgam oluşumunu kolaylaştırır.

Solunum yollarındaki balgam uzun süre devam ederse, farklı seviyelerde birikerek tıkanıklığa yol açabilir. Solunum yollarının temizlenememesi sonucu enfeksiyon riski artar.