KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek

KRT’nin bir süredir yapılan görüşmeler sonrası satışın gerçekleştiği öğrenildi. KRT Genel Müdürü Adnan Bulut yarın sabah çalışanlara satışla ilgili bilgi verecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek

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YENİÇAĞ - Özel Haber / Merve KIZILALP

KRT’nin beklenen satışı gerçekleşti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu ile birlikte KRT’yi satın aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, KRT Genel Müdürü Adnan Bulut. yarın şirket binasında çalışanlara satışla ilgili bilgi verecek.

Tarafların bir süredir satış için görüştüğü biliniyordu. Geçtiğimiz haftalarda tarafların gelir-gider dengesini inceledikleri öğrenilmişti.

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanı adayı olmak istediği siyaset kulislerine yansımıştı.

1999 yılından 2014 yılına kadar Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sarıgül 2014'te ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuştu.

Sarıgül, AKP'nin adayı Kadir Topbaş'a karşı kaybetmişti.

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