KRT TV'nin ünlü ekran yüzü kanala veda etti!

İş insanı Fırat Bozfırat’ın 2023’te satın aldığı KRT TV’den bir ayrılık haberi daha geldi.

MedyaRadar’da yer alan habere göre, yaklaşık 5 buçuk yıldır kanalın ekran yüzlerinden biri olan Çiğdem Akdemir, KRT TV ile yollarını ayırdı.

Vedasıyla ilgili bir paylaşım yapan Akdemir, şu ifadeleri kullandı:

KRT'YE VEDA

Malum, gündem çok yoğun, sonra paylaşırım diyordum ama izleyenlerin de hissettiğini söylemekte sakınca yok sanırım.. KRT yolculuğum 19 Mart 2025 itibariyle sona erdi.. Şifaen yapılan tebliğin resmiyete dökülmesini bekliyorum.. 5 buçuk yıl.. Dolu dolu.. Sunmadığım bülten, yapmadığım program kalmadı.. Son dakikaların cilvelerini sayısız defa tadarak.. Çok güzel işler yaptık.. Karşılığını da sizin güzel sözlerinizle, teveccühünüzle ve yüksek reytinglerle aldık.. Son 1,5 yıldır da Takipçi'de sizinleydik.. Yıllardır bu ekrana çıktığım her gün, her yayınımda, kj'sinden içeriğine kadar gazetecilik mesleğinin gerektirdiğini yaptım ve sadece vicdanımla konuştum, geçmişi unutmadım, karnımdan konuşmadım, sorum, sözüm varsa söylemekten geri durmadım..

Tek hayıflandığım şey, bu ayrılık nedeniyle son günlerde yaşananları ekranda anlatıp sorular soramamış olmak ve vedamı ekrandan yapamamış olmak.. Hayırlısı olsun.. Şükür ki kapıdan başım dik, kendimden razı olarak çıktım.. Çok güzel bir hikayeydi.. Tertemiz sayfaları bana açan meslek büyüklerime, o sayfaları birlikte doldurduğum her bir çalışma arkadaşıma sonsuz teşekkürle.. O sayfalardaki emeğin şahidi ve destekçisi izleyenlerimize sonsuz minnetle.. Yeni hikayeler için yeni, tertemiz sayfalar dileğiyle..