KRT’de flaş ayrılık

KRT’den üst üste ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. KRT Genel Müdürü Oğuz Koloğlu görevinden ayrıldı. Oğuz Koloğlu'nun vedasının sebebi ise henüz bilinmiyor. Koloğlu’nun kısa süre önce odasındaki eşyalarının topladığı ve kanala çok az gelmeye başladığı ileri sürüldü.

Koloğlu’nun kısa süre önce Kanada’dan büyük umutlarla getirildiği biliniyor.

OĞUZ KOLOĞLU KİMDİR?

Oğuz Koloğlu, uzun süre Kanal D'de program müdürlüğü yaptı ve yapımcılık görevini üstlendi. Aynı zamanda D Production Genel Müdürlüğü ve Kanal 1 ile CINE5'te Genel Yayın Müdürlüğü yaptı. Yapım alanında ise 'Beyaz Show', 'Zaga', 'Teke Tek' gibi programların yapımcılığını üstlendi. Ayrıca Rolling Stones'un Türkiye konserinde özel izinle çekim yaptı. Uzun süre Kanada'da yaşayan Oğuz Koloğlu, son olarak KRT'de Serdar Akinan'ın istifasının ardından Genel Müdürlük görevine getirildi.