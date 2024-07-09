KRT’de flaş ayrılık

Düzenleme: Kaynak: Medyaradar
KRT’de flaş ayrılık

KRT’de üst düzey ayrılık yaşandı. Genel Müdürlük koltuğunda olan Oğuz Koloğlu görevinden ayrıldı.

KRT’den üst üste ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. KRT Genel Müdürü Oğuz Koloğlu görevinden ayrıldı. Oğuz Koloğlu'nun vedasının sebebi ise henüz bilinmiyor. Koloğlu’nun kısa süre önce odasındaki eşyalarının topladığı ve kanala çok az gelmeye başladığı ileri sürüldü.

Koloğlu’nun kısa süre önce Kanada’dan büyük umutlarla getirildiği biliniyor.

OĞUZ KOLOĞLU KİMDİR?

Oğuz Koloğlu, uzun süre Kanal D'de program müdürlüğü yaptı ve yapımcılık görevini üstlendi. Aynı zamanda D Production Genel Müdürlüğü ve Kanal 1 ile CINE5'te Genel Yayın Müdürlüğü yaptı. Yapım alanında ise 'Beyaz Show', 'Zaga', 'Teke Tek' gibi programların yapımcılığını üstlendi. Ayrıca Rolling Stones'un Türkiye konserinde özel izinle çekim yaptı. Uzun süre Kanada'da yaşayan Oğuz Koloğlu, son olarak KRT'de Serdar Akinan'ın istifasının ardından Genel Müdürlük görevine getirildi.

si.jpg

krt-tv-cover.webp

Son Haberler
Uyuşturucudan bir günde 27 kişi yakalandı Yerel Haberler
Uyuşturucudan bir günde 27 kişi yakalandı
Altay Bayındır bavulunu topladı Spor
Altay Bayındır bavulunu topladı
Parkta yan bakma kavgasında kan aktı Gündem
Parkta yan bakma kavgasında kan aktı
Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı Yaşam
Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı
Dilan Polat ve eşi hakkındaki iddianame iade edildi Gündem
Dilan Polat ve eşi hakkındaki iddianame iade edildi
Ünal Aysal koltuğu bırakmadı Spor
Ünal Aysal koltuğu bırakmadı
Eskortluk yapan Suriyeli AIDS'li çıktı. UNICEF'ten 3 bin TL kira yardımı alıyor. Hala Türkiye'de! Gündem
Eskortluk yapan Suriyeli AIDS'li çıktı. UNICEF'ten 3 bin TL kira yardımı alıyor. Hala Türkiye'de!