KRT'nin ünlü ekran yüzü, sitem dolu mesajla ekrana veda etti

KRT'de dikkat çeken bir istifa gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci ve sunucu Alev Olgay, KRT’den ayrıldığını ses getirecek şekilde duyurdu.

Olgay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Hadi bana eyvallah. KRT'deki programıma devam etmeme kararı aldım. Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır.”

Alev Olgay’ın bu açıklaması, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

İşte Olgay'ın dkkat çeken o paylaşımı;