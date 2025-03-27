KRT'nin ünlü ekran yüzü, sitem dolu mesajla ekrana veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KRT'nin ünlü ekran yüzü, sitem dolu mesajla ekrana veda etti

KRT'nin ekran yüzü olan ve KRT Masası'nda moderatörlük yapan gazeteci Alev Olgay, çarpıcı şekilde istifa etti. 'Tarafsızlık' vurgusu yapan Olgay kararını, "Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır" diyerek duyurdu.

KRT'de dikkat çeken bir istifa gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci ve sunucu Alev Olgay, KRT’den ayrıldığını ses getirecek şekilde duyurdu.

Olgay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Hadi bana eyvallah. KRT'deki programıma devam etmeme kararı aldım. Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır.”

Alev Olgay’ın bu açıklaması, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

İşte Olgay'ın dkkat çeken o paylaşımı;

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