Krunic her şeyi itiraf etti

Devre arasında Milan’dan büyük umutlarla transfer edilen Bosna Hersekli oyuncu, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki zorlu mücadelesinde istenilen katkıyı sağlayamadı.

“BASKIYI KALDIRAMIYORUM”

Kariyerinde ilk kez bu denli yoğun bir şampiyonluk baskısı altında oynayan Krunic, bu durumun kendisi için yeni olduğunu ve Milan’da böyle bir atmosferle karşılaşmadığını dile getirdi.

12 maçlık süreçte sadece Adana Demirspor karşısında sergilediği performansla övgü toplayan Krunic, diğer karşılaşmalarda beklentilerin uzağında kaldı.

ARKADAŞLARINA ANLATTI

Sarı-lacivertlilerin transferde gösterdiği çabanın karşılığını alamadığı Boşnak yıldız, takımın en çok eleştirilen isimlerinden biri haline geldi.

Krunic’in Fenerbahçe’deki şampiyonluk baskısını yakın çevresine anlattığı ve Milan’da böyle bir tecrübe yaşamadığını ifade ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin devre arası transfer hamleleri arasında yer alan Miguel Crespo ve Lincoln Henrique’nin kiralık olarak gönderilmesiyle gerçekleşen bu transfer, Krunic’in performansıyla tartışma konusu oldu.