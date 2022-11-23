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Küba Devlet Başkanı Ankara'da resmi törenle karşılandı

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canez Ankara'da resmi törenle karşılandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:46
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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel Ankara'da resmi törenle karşılandı

Küba Devlet Başkanı Ankara'da resmi törenle karşılandı
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Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bermudez'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Bermudez'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Küba Devlet Başkanı Bermudez, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bermudez, merdivenlerde Türkiye ve Küba bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Bermudez, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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