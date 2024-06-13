Küba'dan Filistin çıkışı

Kaynak: AA
Küba'dan Filistin çıkışı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların içinde Filistin halkının acı çektiğini ifade ederek "Elimizden bir şey gelmediği için her gün acı çekiyoruz" açıklamasını yaptı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Havana’yı ziyaret eden ve ellerinde Filistin bayrağı taşıyan gençlerle bir araya geldi ve Filistin kefiyesi taktı. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları hakkında konuşan Canel, "Filistin acı çekiyor. Elimizden bir şey gelmediği için her gün acı çekiyoruz. Bugün orada, dünyanın şeref ve haysiyeti tarif ediliyor. Tarihin ağırlığı, orada yaşananlara kayıtsız olanların üzerine çökecektir" ifadelerini kullandı.

Canel, gençlerle yaptığı sohbetin ardından gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

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