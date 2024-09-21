Kübital tünel sendromu'na dikkat

Kaynak: İHA Serhat Ağa
Kübital tünel sendromu'na dikkat

Dirsekte sinir sıkışması olarak adlandırılan kübital tünel sendromu, dirsek seviyesinde sinirin sıkışmasına bağlı olarak serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ile birlikte güç kaybına sebep olur.

Dirsekte sinir sıkışması olarak adlandırılan kübital tünel sendromu, dirsek seviyesinde sinirin sıkışmasına bağlı olarak serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ile birlikte güç kaybına sebep olur. Eğer özellikle serçe ve yüzük parmağınızda uyuşmalar varsa dikkat edilmesi gerekiyor. Kübital tünel sendromu, zaman içinde hastanın elinde güç ve beceri kaybına sebep olduğu için bu yazıyı 2 kere düşünmeniz gerekiyor.

Op.Dr.Kerem Bıkmaz, tedaviye hızlıca başlanılmasının altını çizerken, başvurmak için ağrının aşırı artmasını, tahammül sınırlarını aşmasını beklenilmemesi gerektiğini belirtti. “Sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için bir bileklik ile bilek hareketleri kısıtlanabilir. Eğer bu işe yaramaz ise ödemi azaltmak için enflamasyon giderici ilaçlar yazılabilir veya bileğe kortizon enjeksiyonları yapılabilir. Ağrıları azaltmaya yönelik bir takım özel el ve bilek egzersizleri önerilebilir.'' ifadelerini kullandı.

Op.Dr.Kerem Bıkmaz,' cerrahi dışı konservatif tedavinin asıl amacı medyan sinir üzerinde tekrarlayan yaralanmaları bitirmek ya da azaltmak olduğunu söylerken, “Bu amaçla sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için bir bileklik ile bilek hareketleri kısıtlanabilir. Eğer bu işe yaramaz ise ödemi azaltmak” dedi.

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