Küçük birikimleriyle ev alamayan kârını alacak!

Türkiye'de son dönemlerde konut ve kira fiyatları adeta uçuşa geçti. Barınma sorunu her geçen gün derinleşirken vatandaşın aldığı maaş, ev sahibi olmak bir yana kirayı bile karşılamaz oldu. Küçük birikimi olanlara ev sahibi olma müjdesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan geldi. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı iki kurum, dar gelirli ve küçük birikim sahiplerinin de konut alabilmesini sağlayacak "Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasını yeniden başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

“Gayrimenkul sertifikası” uygulaması, 2017 yılında Başakşehir'de hayata geçirilmişti. Park Mavera3 projesinde ilk kez uygulanan ve 3.3 milyon sertifika ihraç edilen projeyle bağlanan 143 milyon liralık finansmanla 157 konut doğrudan sertifika sahiplerine teslim edilmişti.

YAKINDA AÇIKLANACAK

Pilot uygulaması başarılı olan yöntem, yine Başakşehir’de TOKİ'ye ait taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesiyle tekrar hayata geçiriliyor. TOKİ ve Emlak Konut, ikin gayrimenkul sertifikası ihracı için düğmeye bastı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru yapıldı. Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, projeye ilişkin tüm detayların SPK tarafından onaylanacak İzahname Seti ile çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

TOPLUMUN HER KESİMİNE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen bu ortak yapıyla, yatırımcılar ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir'de hayata geçirilecek projeye katılabiliyor ve güvenli bir şekilde yatırım yapabiliyor. Gayrimenkul sektörü ile finans dünyası arasında köprü kuran bu uygulama, gayrimenkul yatırımını sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor.

ADIM ADIM SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Küçük birikimleri büyük bir eve dönüştüren sistem adım adım şöyle işliyor;

*İnşa edilecek bir konut projesi, örneğin her biri 1 metrekarelik küçük paylara bölünüyor.

* Bu paylar, "gayrimenkul sertifikası" adıyla Borsa İstanbul'da tıpkı bir hisse senedi gibi satışa sunuluyor.

* Bankada veya bir aracı kurumda yatırım hesabı olan her vatandaş, bütçesi yettiği kadar sertifika (yani konut payı) satın alabiliyor.

* Yeterli sayıda sertifika biriktirip bir dairenin tamamına sahip olan yatırımcı, dairesinin tapusunu alarak ev sahibi oluyor.

* Evin tamamını alacak kadar birikim yapamayanlar ise, proje değer kazandıkça ellerindeki sertifikaların da değeri arttığı için, bu sertifikaları borsada satarak gayrimenkul gelirinden kâr elde etme imkânı buluyor.