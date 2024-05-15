Küçük çocuk kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Küçük çocuk kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu
ABD'de 9 yaşındaki çocuk, evinin hemen dışında meydana gelen çatışmadan seken kurşunlardan kıl payı kurtuldu.

Teksas'ta yaşanan bir olay, küçük bir çocuğun saniyelerle kurtuluşunu gözler önüne serdi. 9 yaşındaki bir çocuk, evinin hemen dışında gerçekleşen çatışmadan seken kurşunlardan kıl payı kurtuldu.

Olay, çocuğun evde bulunduğu sırada meydana geldi. Kurşun seslerini duyan çocuk, hızla kanepeye uzanarak kurşunlardan kaçınmaya çalıştı. O anlar, evin güvenlik kameralarına yansıdı. Panikle kaçışan köpekler de kameraya yansıyan detaylar arasındaydı.

Çatışmanın sesiyle irkilen çocuk, kısa süreli panik yaşasa da, ilk fırsatta odadan kaçmayı başardı. Bu olay, çocuk ve ailesi için büyük bir korkuya neden oldu. Ancak, şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

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