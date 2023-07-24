Küçük Emrah Bruce Willis'ten yardım istedi. Sosyal medya çalkalandı

Editör: Osmancan EROK

80'li yıllarda TRT 1 ekranında yayınlandığı sırada izleyicileri ekrana kilitleyen Mavi Ay dizisinin bizim sanatçılarımız ile birlikte montajlanan hali nostalji haber isimli sosyal medya hesabından yayınlandı.

Yine o yıllarda TRT ekranlarında yayınlanan SineŞaka isimli program için hazırlanan montaj filmde, Mavi Ay dizisinin başarılı dedektifleri David (Bruce Willis) ve Meddie (Cybill Shepherd) İstanbul'dan gelen bir telefonla harekete geçerler.

Telefonun ucundaki ağlamaklı ses, dedektif David'den kendisine yardım etmesini istemektedir.

Yardımı isteyen o yıllarda Küçük Emrah olarak müzik dünyasına girmiş olan şarkıcı Emrah'tan başkası değildir tabii ki..

Sesini kaybettiğini ve dedektiflerin kendisine yardım etmesini isteyen Küçük Emrah, telefon konuşmasının sonunda Amerikalı hayranlarına selam söylemeyi de unutmaz ve böylece macera başlar.

Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay'ın da montajlandığı Mavi Ay sosyal medyada binlerce beğeni aldı.