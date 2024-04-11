Küçük kızın beyninden çıktı. 8 yıl boyunca içeriye doğru uzamış

Kaynak: İHA
Küçük kızın beyninden çıktı. 8 yıl boyunca içeriye doğru uzamış
Kırgızistan’da hastaneye giden 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden bir tutam saç çıktı. Kızın beynindeki saç 8 yıl boyunca içeriye doğru uzamış.

Kırgızistan’da bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne şikayet üzerine başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi.

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BEYNİNDEN SAÇ ÇIKARILDI

Yapılan tetkikler sonrası ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldı. Kırgızistan sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği duyurulurken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı açıklandı. Yapılan açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği belirtildi.

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