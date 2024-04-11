Küçük kızın beyninden çıktı. 8 yıl boyunca içeriye doğru uzamış

Kırgızistan’da bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne şikayet üzerine başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi.

BEYNİNDEN SAÇ ÇIKARILDI

Yapılan tetkikler sonrası ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldı. Kırgızistan sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği duyurulurken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı açıklandı. Yapılan açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği belirtildi.