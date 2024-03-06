Küçük paketlerdeki biberlerin nasıl doldurulduğu ortaya çıktı! Bu görüntüleri izledikten sonra tercih sizin

Kış aylarında özellikle çok sık tüketilen ve yemeklerin yanına konulan turşu biberlerle ilgili skandal bir gerçek ortaya çıktı.

Dışarıda yenilen ya da sipariş verilen yemeklerin yanına paketlenmiş olarak konulan turşu biberlerin paketlenme anı, görenlere 'pes' dedirtti.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, önlerinde turşu biber kovası bulunan iki kişinin, hijyen koşullarının yetersiz olduğu bir yerde, eldivensiz bir şekilde paketlere biberleri doldurduğu görüldü.

Biberleri dolduran kişilerden birinin, biberlere doğru hapşırma anı da saniye saniye kameralara yansıdı.