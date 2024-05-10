Küçükbaş hayvan hırsızı 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 8 Mayıs Günü hayvan ahırından 2 küçükbaş hayvan çalındı. Aynı gün bir benzin istasyonundan cep telefonu hırsızlığı meydana geldi.

Her iki hırsızlık olaylarını araştıran Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş timlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri O.Ç. (24), H.O. (20) ve B.Z. (22) jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cep telefonunu çalan şüpheli S.D.(54) ise yakalanarak hakkında adli soruşturma başlatıldı.