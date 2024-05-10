Küçükbaş hayvan hırsızı 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Küçükbaş hayvan hırsızı 3 şüpheli tutuklandı
Manisa'da ahırdan iki küçükbaş hayvan çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 8 Mayıs Günü hayvan ahırından 2 küçükbaş hayvan çalındı. Aynı gün bir benzin istasyonundan cep telefonu hırsızlığı meydana geldi.

aw201290-01.jpg

Her iki hırsızlık olaylarını araştıran Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş timlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri O.Ç. (24), H.O. (20) ve B.Z. (22) jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cep telefonunu çalan şüpheli S.D.(54) ise yakalanarak hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Angelina Jolie ile Brad Pitt bir türlü boşanamıyor. Magazin
Angelina Jolie ile Brad Pitt bir türlü boşanamıyor.
VakıfBank'tan bir transfer daha Spor
VakıfBank'tan bir transfer daha
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı Gündem
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki Sağlık
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını Yerel Haberler
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını
Fed üyesinden faiz mesajı Ekonomi
Fed üyesinden faiz mesajı
Fenerbahçe yıkıldı Spor
Fenerbahçe yıkıldı