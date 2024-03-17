Küçükbaş kurbanlık en az 15 bin TL olacak. Kurbanınızı şimdiden alın

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer, küçükbaş hayvancılık yapan sürü sahipleri ile görüştü.

Koyunu yeni doğan yavrusu ile satışa sunan sürü sahipleri bu yıl kurban fiyatı 15 bin lirayı bulacağını ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Siz hayvancılık yapıyorsunuz, para kazanıyor musunuz bu işten?” sorusu üzerine besici Cercis Özen, “Kazanmıyoruz, mazota çalışıyoruz, yeme çalışıyoruz. 50 kiloluk yem 500 lira” şeklinde cevap verdi.

Gürer, "Emekli bu Ramazanda ete ulaşmak için Et ve Süt kurumu ile Belediyelerin indirimli satış noktalarında sıraya girdi. Çok emekli et ve mamülleri unuttu. Bu kere küçükbaş hayvan pazarı sürü sahipleri ile konuştum .Geçen yıl 8-10 bin lira olan bir koyun en az 15 bin TL bulacağını söylediler.10 bin lira maaş alan emekli kurban bayramında yıllardır kestiği kurbanı da unutacak görülüyor. Kurban fiyatlar bugünden geçen yıla göre artmış bulunuyor” ifadelerini kullandı.